Детали собрал 24 Канал. Парень девушки служит в ВСУ.

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Что известно о Насте Кольвах

Трагическое известие сообщил Театр современного диалога.

1 февраля российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавторку перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах. Мы приносим соболезнования семье Насти, всем знакомым, друзьям, коллегам, которые ее знали. Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, птичка,

– написали там.

В театре отметили, что девушка была всесторонне одаренной, работала и в сфере культуры, и в IT.

Также известно, что Настя заботилась о животных, в частности пристраивала котов в семьи, высаживала деревья с UAnimals. Читала лекции в полтавском киноклубе "Кинодвиж", участвовала в писательском клубе "Пишу сейчас", была волонтеркой Арт-пространства "Культура", проджект-менеджером в ИТ-компании Web Help Agency. А однажды она помогла спасти 200 летучих мышей, которые оказались в одной из квартир.

Фотогалерея Насти Кольвах / Фотографии из сети

Диана Шайдаева, которая знала погибшую, вспоминает: "С Настей мы не то чтобы очень близки. Мы вместе играли в театре в 2020 – 2021 годах, делили еду и немного секреты, делали друг другу массаж, обкатали полстраны с выступлениями. Настя ходила на колядную мастерскую и играла Козу в нашей Коляде. А после подвозила нас с сестрой домой. Мы восхищались ее умелым вождением на механике, она рассказывала смешные истории. Настя смешная, яркая и громкая".

Татьяна Пархоменко добавляет: "Настя, мы с тобой встречались лишь раз в неделю, чтобы писать всевозможные тексты. Иногда пропускали, но все же раз в неделю я была вдохновлена тем, что встречусь и побываю в твоем пространстве. Ты была и есть, и остаешься в этих текстах. Помню нашу последнюю с тобой встречу, твою сопричастность и, не побоюсь этого слова, – созвучность, даже без слов".

По состоянию на утро 2 февраля поисково-спасательные работы продолжаются.