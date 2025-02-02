Деталі зібрав 24 Канал. Хлопець дівчини служить в ЗСУ.

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Що відомо про Настю Кольвах

Трагічну звістку повідомив Театр сучасного діалогу.

1 лютого російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах. Ми приносимо співчуття родині Насті, всім знайомим, друзям, колегам, які її знали. Сумуємо разом з вами. Слова не добираються. Лети високо, пташко,

– написали там.

У театрі наголосили, що дівчина була всебічно обдарованою, працювала і в сфері культури, і в IT.

Також відомо, що Настя дбала про тварин, зокрема прилаштовувала котів у сім'ї, висаджувала дерева з UAnimals. Читала лекції у полтавському кіноклубі "Кінодвіж", брала участь у письменницькому клубі "Пишу зараз", була волонтеркою Арт-простору "Культура", проджект-менеджером в ІТ-компанії Web Help Agency. А одного разу вона допомогла врятувати 200 кажанів, які опинилися в одній із квартир.

Фотогалерея Насті Кольвах / Світлини з мережі

Діана Шайдаєва, яка знала загиблу, згадує: "З Настею ми не те щоби дуже близькі. Ми разом грали в театрі в 2020 – 2021 роках, ділили їжу і трохи секрети, робили одна одній масаж, обкатали пів країни з виступами. Настя ходила на колядну майстерню і грала Козу в нашій Коляді. А після підвозила нас з сестрою додому. Ми захоплювалися її вмілим водінням на механіці, вона розповідала смішні історії. Настя смішна, яскрава і гучна".

Тетяна Пархоменко додає: "Настю, ми з тобою зустрічалися лише раз на тиждень, щоб писати всілякі тексти. Інколи пропускали, та все ж таки раз на тиждень я мала натхнення від того, що зустрінуся і побуду у твоєму просторі. Ти була і є, і залишаєшся у цих текстах. Пам'ятаю нашу останню з тобою зустріч, твою співучасність і, не побоюся цього слова, – співзвучність, навіть без слів".

Станом на ранок 2 лютого пошуково-рятувальні роботи тривають.