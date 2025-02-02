Еще во время поисково-аварийных работ в ГСЧС отмечали, что не все из 14 жертв идентифицированы. Поэтому сначала сообщалось, что среди погибших два ребенка – девочки 9 и 12 лет, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Россияне убили 3 детей в Полтаве

В процессе идентификации тел было установлено, что на самом деле в Полтаве россияне унесли жизни не двоих, а троих детей. Враг убил еще одного семилетнего ребенка.

Еще 20 человек пострадали, из них 4 ребенка в возрасте 3 месяцев, 2, 8 и 12 лет. В целом психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 человек, из них 11 детей.

Напомним, что утром 1 февраля во время комбинированной атаки на Украину враг ударил ракетой Х-22 по пятиэтажному дому в Полтаве. В результате удара один подъезд был полностью разрушен. В здании обрушились перекрытия между этажами. Спасатели последние два тела обнаружили в подвальном помещении. Люди упали туда из верхних квартир.