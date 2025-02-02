По состоянию на утро 2 февраля известно о 14 погибших жителях пятиэтажного дома. Не все тела еще идентифицированы. В больнице находятся 17 травмированных людей, из которых четверо детей. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, передает 24 Канал.

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Под завалами еще могут быть тела

По словам чиновницы, разбор завалов на месте вражеского удара продолжается. Не прекращался он и ночью. Сейчас трудно сказать, сколько именно будут продолжаться работы по ликвидации последствий российской атаки, ведь спасатели работают очень тщательно. Под завалами дома могут еще находиться тела погибших.

Рыбалко сообщила, что последние два тела были найдены в подвальном помещении. Вероятнее, рухнули плиты перекрытия между этажами, и люди таким образом с верхних квартир оказались в подвале.

Один подъезд фактически сложился.

Тело 12-летней девочки, которое нашли в три часа утра в соседнем подъезде, тоже было под плитой перекрытия, которая рухнула между 4 и 5 этажами.

В разборе завалов принимают участие более 200 человек. Это и спасатели, и верхолазы, и кинологи. Продолжается очистка подвальных помещений от строительного мусора. Общий вес тяжелых конструкций и мусора составляет более 780 тонн.

К слову, известно, что в результате удара по Полтаве погибла два ребенка. Среди них – 9-летняя Софийка Яворская.