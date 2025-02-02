Родители ребенка также погибли в результате террористического удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и библиотеку-филиал 6 Центральной библиотеки Полтавской МТГ.

Важно "Находили погибших в их кроватях": в ГСЧС рассказали об ужасных последствиях атаки на Полтаву

Россия убила юную девочку

1 февраля 2025 года Россия ударила ракетой Х-22 по пятиэтажке в Полтаве. В результате атаки погибли 12 человек, среди них – 9-летняя София Яворская.

Девочка была в квартире вместе с папой и мамой. К сожалению, вся семья погибла от рук российских захватчиков.

От вражеской атаки России на Полтаву погибла наша постоянная читательница София Яворская – юная девочка, которая искренне любила книги и всегда приходила в библиотеку с любознательным взглядом и открытым сердцем,

– сообщили в местной библиотеке.