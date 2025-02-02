Батьки дитини також загинули внаслідок терористичного удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та бібліотеку-філію 6 Центральної бібліотеки Полтавської МТГ.

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Росія вбила юну дівчинку

1 лютого 2025 року Росія вдарила ракетою Х-22 по п'ятиповерхівці у Полтаві. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед них – 9-річна Софія Яворська.

Дівчинка була у квартирі разом з татом і мамою. На жаль, уся сім'я загинула від рук російських загарбників.

Від ворожої атаки Росіі на Полтаву загинула наша постійна читачка Софія Яворська – юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем,

– повідомили у місцевій бібліотеці.