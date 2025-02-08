Михаил Деревянов находился в состоянии комы в больнице Полтавы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение его жены Екатерины Деревяновой.
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У Михаила Деревянова осталась жена и сын
Михаил получил серьезное ранение во время обстрела – ему в голову попал осколок.
У мужчины осталась жена и маленький сын.
Спасибо тебе за эти 12 лет счастливой супружеской жизни, спасибо тебе за лучшего сына в этом мире. Он всегда брал и будет брать пример с тебя. Ты лучший муж, отец, сын, внук. Я до сих пор не хочу верить в это и воспринимать. Едкая несправедливость выедает просто,
– написала жена Екатерина.
Семья Деревяновых / Фото жены Екатерины
Как сообщил знакомый семьи Андрей Гончаренко, мужчина занимался футболом и входил в состав команды из Судиевки "Краяны" и мачуховской "Дружбы". Также Михаил был многократным победителем и призером различных спортивных соревнований.