Михаил Деревянов находился в состоянии комы в больнице Полтавы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение его жены Екатерины Деревяновой.

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У Михаила Деревянова осталась жена и сын

Михаил получил серьезное ранение во время обстрела – ему в голову попал осколок.

У мужчины осталась жена и маленький сын.

Спасибо тебе за эти 12 лет счастливой супружеской жизни, спасибо тебе за лучшего сына в этом мире. Он всегда брал и будет брать пример с тебя. Ты лучший муж, отец, сын, внук. Я до сих пор не хочу верить в это и воспринимать. Едкая несправедливость выедает просто,

– написала жена Екатерина.

Семья Деревяновых / Фото жены Екатерины

Как сообщил знакомый семьи Андрей Гончаренко, мужчина занимался футболом и входил в состав команды из Судиевки "Краяны" и мачуховской "Дружбы". Также Михаил был многократным победителем и призером различных спортивных соревнований.