Михайло Деревянов перебував у стані коми у лікарні Полтави. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис його дружини Катерини Деревянової.

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У Михайла Деревянова залишилася дружина та син

Михайло отримав серйозне поранення під час обстрілу – йому у голову потрапив осколок.

У чоловіка залишилась дружина та маленький син.

Дякую тобі за ці 12 років щасливого подружнього життя, дякую тобі за найкращого сина в цьому світі. Він завжди брав і братиме приклад з тебе. Ти найкращий чоловік, батько, син, онук. Я досі не хочу вірити в це і сприймати. Їдка несправедливість виїдає просто,

– написала дружина Катерина.

Сім'я Деревянових / Фото дружини Катерини

Як повідомив знайомий сім'ї Андрій Гончаренко, чоловік займався футболом та входив до складу команди із Судіївки "Краяни" та мачухівської "Дружби". Також Михайло був багаторазовим переможцем та призером різних спортивних змагань.