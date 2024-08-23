Кроме этого, на спутниковых фото можно увидеть еще несколько небольших судов возле места попадания, которые также могли быть повреждены.

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Что еще видно на спутниковых фото

Спутник зафиксировал и повреждения инфраструктуры в Краснодарском крае. В частности точно поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде. На снимках заметны и признаки пожара – у берега припаркованы пожарные автомобили.

Сравнительные спутниковые фото порта "Кавказ" до и после атаки: видео "Схемы"

В полдень 23 августа российские СМИ сообщили, что в морском порту "Кавказ" до сих пор проводят работы по ликвидации последствий происшествия. Минтранс России объявило, что там ввели "особый режим".

Также пока не функционирует Керченская паромная переправа.

Детали об атаке на паром "Конро трейдер"