Крім цього, на супутникових фото можна побачити ще декілька невеликих суден біля місця влучання, які також могли бути ушкоджені.
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Що ще видно на супутникових фото
Супутник зафіксував і пошкодження інфраструктури у Краснодарському краї. Зокрема точно уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках помітні й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі.
Порівняльні супутникові фото порту "Кавказ" до та після атаки: відео "Схеми"
Опівдні 23 серпня російські ЗМІ повідомили, що у морському порту "Кавказ" досі проводять роботи з ліквідації наслідків події. Мінтранс Росії оголосило, що там запровадили "особливий режим".
Також наразі не функціонує Керченська поромна переправа.
Деталі про атаку на пором "Конро трейдер"
- Нагадаємо, що після обіду 22 серпня в порту "Кавказ" пролунали вибухи.
- ЗСУ влучили у пором "Конро трейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом. Голова Темрюкського району Кубані також заявляв, що на момент атаки там було нібито аж 30 цистерн з паливом.
- У ВМС зазначили, що росіяни використовували пором "Конро Трейдер" у своїй військові логістиці. Ним вороги перевозили паливо та озброєння для окупаційних сил.
- За словами речника Військово-морських Сил Дмитра Плетенчука, наразі у Росії не залишилося вцілілих залізничних поромів у цьому порту. Він не зможе виконувати свої функції.