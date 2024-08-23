Крім цього, на супутникових фото можна побачити ще декілька невеликих суден біля місця влучання, які також могли бути ушкоджені.

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Що ще видно на супутникових фото

Супутник зафіксував і пошкодження інфраструктури у Краснодарському краї. Зокрема точно уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках помітні й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі.

Порівняльні супутникові фото порту "Кавказ" до та після атаки: відео "Схеми"

Опівдні 23 серпня російські ЗМІ повідомили, що у морському порту "Кавказ" досі проводять роботи з ліквідації наслідків події. Мінтранс Росії оголосило, що там запровадили "особливий режим".

Також наразі не функціонує Керченська поромна переправа.

Деталі про атаку на пором "Конро трейдер"