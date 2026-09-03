На фотографиях, распространенных в сети, виден российский ЗРК "Панцирь", который должен был защищать инфраструктуру порта. Однако избежать попадания не удалось.
Каковы подробности атаки на порт в Сочи?
Сообщения об ударе по портовой инфраструктуре Сочи появилось в мониторинговых телеграмм-каналах около 9:50. В сети тоже появились кадры с места событий.
Взрыв раздался в порту Сочи: смотрите видео
На видео видно, как после атаки над портом поднимается столб дыма. При этом есть информация, что порт могли атаковать безэкипажным катером.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
"Был ли целью "Панцирь/РЛС" – неизвестно. Целей как таковых там больше нет. Разве что патрульные катера", – отмечают мониторы. При этом местные сообщают, что как раз сам "Панцирь" и мог загореться.
Атака на Сочи: смотрите видео
Следует отметить, что морской порт Сочи считается одним из главных русских портов на побережье Черного моря. Враг использует его, в частности, в военных и логистических целях.
Атакованный порт в Сочи / Exilenova+
К тому же, в порту на постоянной основе дислоцируются корабли и катера пограничной службы России, выполняющие задачи патрулирования акватории, прикрытия государственной границы и защиты стратегических объектов, в том числе одной из резиденций Владимира Путина.
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