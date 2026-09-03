В Сочи прилетело в порт: российский "Панцирь" не спас ситуацию

В четверг, 3 сентября, в России было неспокойно. Там подвергся атаке местный порт в Сочи.

На фотографиях, распространенных в сети, виден российский ЗРК "Панцирь", который должен был защищать инфраструктуру порта. Однако избежать попадания не удалось.

Каковы подробности атаки на порт в Сочи?

Сообщения об ударе по портовой инфраструктуре Сочи появилось в мониторинговых телеграмм-каналах около 9:50. В сети тоже появились кадры с места событий.

Взрыв раздался в порту Сочи: смотрите видео

На видео видно, как после атаки над портом поднимается столб дыма. При этом есть информация, что порт могли атаковать безэкипажным катером.

"Был ли целью "Панцирь/РЛС" – неизвестно. Целей как таковых там больше нет. Разве что патрульные катера", – отмечают мониторы. При этом местные сообщают, что как раз сам "Панцирь" и мог загореться.

Атака на Сочи: смотрите видео

Следует отметить, что морской порт Сочи считается одним из главных русских портов на побережье Черного моря. Враг использует его, в частности, в военных и логистических целях.

Атакованный порт в Сочи / Exilenova+

К тому же, в порту на постоянной основе дислоцируются корабли и катера пограничной службы России, выполняющие задачи патрулирования акватории, прикрытия государственной границы и защиты стратегических объектов, в том числе одной из резиденций Владимира Путина.

Напомним, ранее мы рассказывали об успешном поражении комплекса "Новатек – Усть-Луга" в Ленинградской области России.