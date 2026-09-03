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24 Канал Новости Украины В Сочи портили порт: российский "Панцирь" не спас ситуацию
3 сентября, 10:00
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Обновлено - 10:19, 3 сентября

В Сочи прилетело в порт: российский "Панцирь" не спас ситуацию

Татьяна Бабич

В четверг, 3 сентября, в России было неспокойно. Там подвергся атаке местный порт в Сочи.

На фотографиях, распространенных в сети, виден российский ЗРК "Панцирь", который должен был защищать инфраструктуру порта. Однако избежать попадания не удалось.

Каковы подробности атаки на порт в Сочи?

Сообщения об ударе по портовой инфраструктуре Сочи появилось в мониторинговых телеграмм-каналах около 9:50. В сети тоже появились кадры с места событий. 

Взрыв раздался в порту Сочи: смотрите видео 

На видео видно, как после атаки над портом поднимается столб дыма. При этом есть информация, что порт могли атаковать безэкипажным катером. 

"Был ли целью "Панцирь/РЛС" – неизвестно. Целей как таковых там больше нет. Разве что патрульные катера", – отмечают мониторы. При этом местные сообщают, что как раз сам "Панцирь" и мог загореться. 

Атака на Сочи: смотрите видео 

Следует отметить, что морской порт Сочи считается одним из главных русских портов на побережье Черного моря. Враг использует его, в частности, в военных и логистических целях. 

Атакованный порт в Сочи / Exilenova+ 

К тому же, в порту на постоянной основе дислоцируются корабли и катера пограничной службы России, выполняющие задачи патрулирования акватории, прикрытия государственной границы и защиты стратегических объектов, в том числе одной из резиденций Владимира Путина. 

Напомним, ранее мы рассказывали об успешном поражении комплекса "Новатек – Усть-Луга" в Ленинградской области России.