В Сочи прилетело в порт: российский "Панцирь" не спас ситуацию
В четверг, 3 сентября, в России было неспокойно. Там подвергся атаке местный порт в Сочи.
На фотографиях, распространенных в сети, виден российский ЗРК "Панцирь", который должен был защищать инфраструктуру порта. Однако избежать попадания не удалось.
Каковы подробности атаки на порт в Сочи?
Сообщения об ударе по портовой инфраструктуре Сочи появилось в мониторинговых телеграмм-каналах около 9:50. В сети тоже появились кадры с места событий.
Взрыв раздался в порту Сочи: смотрите видео
На видео видно, как после атаки над портом поднимается столб дыма. При этом есть информация, что порт могли атаковать безэкипажным катером.
"Был ли целью "Панцирь/РЛС" – неизвестно. Целей как таковых там больше нет. Разве что патрульные катера", – отмечают мониторы. При этом местные сообщают, что как раз сам "Панцирь" и мог загореться.
Атака на Сочи: смотрите видео
Следует отметить, что морской порт Сочи считается одним из главных русских портов на побережье Черного моря. Враг использует его, в частности, в военных и логистических целях.
К тому же, в порту на постоянной основе дислоцируются корабли и катера пограничной службы России, выполняющие задачи патрулирования акватории, прикрытия государственной границы и защиты стратегических объектов, в том числе одной из резиденций Владимира Путина.
Напомним, ранее мы рассказывали об успешном поражении комплекса "Новатек – Усть-Луга" в Ленинградской области России.