Бьют "Искандерами" и запускают дроны: россияне два дня подряд атакуют Роменщину

Российские войска в течение двух дней атакуют Роменщину. Сейчас это самый отдаленный от линии фронта район в Сумской области.

Оккупанты обстреливают его ракетами и атакуют ударными беспилотниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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Что известно об атаках на Роменщину

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров говорит, что днем 23 апреля российская армия впервые нанесла ракетный удар по Коровинской общине. По предварительным данным, россияне использовали ракеты "Искандер-М".

Он отмечает, что люди не пострадали. Однако в результате удара в общине повреждены дома и объекты инфраструктуры. Кроме этого, более 1000 абонентов остались без света. Сейчас там работает штаб по ликвидации последствий.

Утром 24 апреля российские войска снова ударили по Роменщине. На этот раз они атаковали село в Недригайловской общине. По предварительной информации, россияне запустили пять ударных дронов.

В результате атаки ранены двое гражданских. В селе также повреждены жилые дома, помещения агропредприятий и другие здания.

Напомним, что в ночь на 24 апреля Россия осуществила комбинированную атаку на Киев. В результате этого погибли по меньшей мере 9 человек, еще более 90 пострадали.