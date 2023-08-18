Новость подхватили росСМИ, сообщает 24 Канал. Сообщают, что атака якобы произошла примерно в 22:55 юго-западнее Севастополя.

Обратите внимание Надо уничтожать ракетные корабли России: ветеран ВМС сказал, насколько серьезна от них угроза

России пригрезились какие-то беспилотники. Она якобы атаковали сразу два судна – сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный "Василий Быков".

В Минобороны России заявили, что уничтожили безэкипажный катер противника. Никаких доказательств своих слов оккупанты, конечно же, не привели. А то, что не бывает ни дня, когда Россия не врала бы, знают все.

Украина уже вывела из строя 5 больших десантных российских кораблей

Дмитрий Плетенчук – спикер Военно-морских сил ВСУ – заявил, что по состоянию на август 2023 года Украина уже вывела из строя не менее 5 российских кораблей.

Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти,

– заявил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Что ж, российский флот последует за российским военным кораблем.