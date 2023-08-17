Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004–2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, какую угрозу представляют ракетные корабли российских оккупантов.
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"Противодействие российскому флоту – это лишение его боевых единиц. Но, я думаю, что нужно сфокусировать внимание на уничтожении ракетных кораблей, откуда по нам стреляют", – подчеркнул Рыженко.
Андрей Рыженко о том, почему нужно бить по российским ракетоносителям: смотрите видео
Приближается осень, и россияне будут снова бить по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому нужно играть на опережение – атаковать их ракетные корабли.
Сколько ракетоносителей у врага
"Кораблей у россиян достаточно много. Вместе с Каспийским флотом они могут сконцентрировать в залпе практически 100 ракет", – отметил Рыженко.
Однако оккупанты не производят такое количество ракет – всего около 30 в месяц.
Какая ситуация на Черном море: основное
- Теперь враг рассредоточил свыше 10 своих кораблей и прячет их за гражданскими судами. У россиян панические настроения, но не критические.
- На дежурстве ни одного ракетоносителя, но фрегат "Адмирал Макаров" накануне отстрелялся не полностью. Поэтому уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким.
- В течение суток 16 августа украинские военные уничтожили еще три российские лодки. Ими враг пытался защитить свои позиции и наблюдательные пункты на оккупированной Херсонщине.