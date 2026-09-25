По предварительным данным, беспилотники поразили завод "Искра" в Ульяновске, НПЗ в Перми и предприятие в Воронеже.

Что известно об атаке на НПЗ в Перми?

Незадолго до шести утра губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о массированном ударе дронами. Кроме того, он подтвердил атаку на НПЗ.

С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте,

– заявил чиновник.

Тем временем в сети появились кадры пожара на НПЗ после прилета. По данным Osint-аналитиков, поражена установка АВТ-5.

Последствия удара по НПЗ в Перми / Фото из соцсети

Напомним, что "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" неоднократно становился целью ударов Сил обороны.

Это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет более 13 миллионов тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.

Пострадал нефтеперерабатывающий завод в Перми: смотрите видео

Пожар на НПЗ в Перми: смотрите видео

Горит НПЗ в Перми: смотрите видео

Что случилось с заводом "Искра"?

Еще ранее стало известно, что беспилотники навелись на завод "Искра" в Ульяновске.

Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры… Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь,

– сообщил губернатор Алексей Русских.

Предприятие входит в состав концерна "Алмаз-Антей" и специализируется на производстве компонентов для радиоэлектронной аппаратуры, измерительной техники, средств связи и техники специального назначения.

В рамках сотрудничества по производству управляемых ракет Х-59М2/М2А завод поставляет АО "Ярославский радиозавод" транзисторные пары 3-127А. Их используют для изготовления телевизионных передатчиков СБ-1АМ, входящих в состав аппаратуры Т1А-02.

Завод "Искра" после ночной атаки / Фото из соцсети

Момент прилета по "Искре" / Фото з соцсети

В Ульяновске горит "Искра": смотрите видео

Момент удара по "Искре": смотрите видео

По какой причине был нанесен удар по Воронежу?

Ночью воздушную тревогу объявили и в Воронеже.

Дежурные силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА в небе над Воронежем и пригородами. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Ущерб в городе уточняется, оперативные службы работают на местах,

– написал местный губернатор.

По данным мониторинга, в городе пострадало предприятие "Воронежсинтезкаучук", производитель термоэластопластов и синтетических каучуков. Предварительно, загорелся резервуар.

Важное для россиян предприятие подверглось атаке в Воронеже: смотрите видео

Горит предприятие в Воронеже: смотрите видео