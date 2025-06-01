Россию атаковали беспилотники: в Смоленске и Рязани прогремели взрывы

В ночь на 7 июня Россию в очередной раз атаковали ударные дроны. Жители Смоленска жаловались на взрывы и задымление в городе.

Кроме этого, беспилотники атаковали Московскую область и Рязань. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке на Россию

По данным российских телеграмм-каналов, ночью жители Смоленска в чатах сообщали о взрывах и задымлении. Губернатор региона заявил, что якобы вблизи города средствами РЭБ был подавлен беспилотник.

Он добавил, что якобы пострадавших и разрушений в результате этого нет, на месте падения дрона работают экстренные и оперативные службы.



Задымление в Смоленске из-за атаки дронов / Фото очевидцев

Несколько взрывов также прозвучали над Рязанью. Сообщалось, что якобы система ПВО уничтожила БпЛА на подлете к городу. Местные жители говорят, что слышали три взрыва над Рязанью и соседним селом Дядьково. По словам очевидцев, в небе были видны яркие вспышки и слышно жужжание беспилотников.

Губернатор региона Павел Малков заявил, что пострадавших нет. А также добавил, что обломки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, но повреждений также нет.

Кроме этого, "неизвестные беспилотники" атаковали Московскую область. В результате в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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К слову, 6 июня Россию атаковали по меньшей мере 174 дрона. Вследствие этого в Саратовской области возник пожар на нефтебазе "Комбинат Кристалл". Тогда как на заводе "Прогресс" обвалилась крыша центрального цеха.