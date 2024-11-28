Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Александра Коваля. Также наблюдаются перебои с водой.
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Российские войска утром 28 ноября нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки в Ровенской области без электроснабжения остались почти 300 тысяч абонентов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Александра Коваля. Также наблюдаются перебои с водой.
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