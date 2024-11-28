Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника ОВА Наталью Заболотную.
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Что известно о последствиях атаки на Винницкую область
Утром мониторинговые каналы неоднократно предупреждали жителей Винницкой области о движении ракет в сторону области. Там раздавались взрывы.
В результате российских обстрелов в регионе есть повреждения и возгорания.
"В Винницкой области вследствие вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, вспыхнул частный автомобиль. Травмирована женщина, ей предоставляется необходимая медицинская помощь", – написала Наталья Заболотная.
Все соответствующие службы работают на месте атаки и фиксируют российское преступление.
Добавим, что от атаки пострадал ряд областей. В частности, россияне атаковали критическую инфраструктуру в Ровенской области. Там почти 300 тысяч потребителей находятся без света, тоже есть проблемы с водой.