Їй надається уся необхідна медична допомога. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступницю начальника ОВА Наталію Заболотну.

Дивіться також У Харкові прогриміло кілька вибухів: під обстрілом – один з найбільших районів міста

Що відомо про наслідки атаки на Вінниччину

Вранці моніторингові канали неодноразово попереджали мешканців Вінниччини про рух ракет у сторону області. Там лунали вибухи.

Унаслідок російського обстрілу у регіоні є пошкодження та загоряння.

"На Вінниччині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога", – написала Наталія Заболотна.

Наразі усі відповідні служби працюють на місці атаки та фіксують російський злочин.

Додамо, що від атаки постраждала низка областей. Зокрема, росіяни атакували критичну інфраструктуру на Рівненщині. Там майже 300 тисяч споживачів перебувають без світла, також є проблеми з водою.