В городе работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Ивано-Франковске

В 8:07 Воздушные силы сообщили, что группа ракет из Черновицкой области двигается в Ивано-Франковскую область.

"Опасность для Прикарпатья! Позаботьтесь о своей безопасности!" – написала председатель ОВА Светлана Онищук.

Уже в 8:18 в Ивано-Франковской области слышали первые взрывы, а в 8:21 – повторные.

Внимание! Работает ПВО!

– написал после этого ивано-франковский мэр Руслан Марцинкив.

В настоящее время местные власти о возможных последствиях атаки не сообщали.

Находитесь в укрытиях отбоев.

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте