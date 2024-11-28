В городе работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Ивано-Франковске
В 8:07 Воздушные силы сообщили, что группа ракет из Черновицкой области двигается в Ивано-Франковскую область.
"Опасность для Прикарпатья! Позаботьтесь о своей безопасности!" – написала председатель ОВА Светлана Онищук.
Уже в 8:18 в Ивано-Франковской области слышали первые взрывы, а в 8:21 – повторные.
Внимание! Работает ПВО!
– написал после этого ивано-франковский мэр Руслан Марцинкив.
В настоящее время местные власти о возможных последствиях атаки не сообщали.
Находитесь в укрытиях отбоев.
Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте