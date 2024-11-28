У місті працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи в Івано-Франківську
О 8:07 Повітряні сили повідомили, що група ракет з Чернівецької області рухається на Івано-Франківщину.
"Небезпека для Прикарпаття! Подбайте про свою безпеку!" – написала голова ОВА Світлана Онищук.
Уже о 8:18 в Івано-Франківській області чули перші вибухи, а о 8:21 – повторні.
Увага! Працює ППО!
– написав після цього івано-франківський мер Руслан Марцінків.
Наразі місцева влада по можливі наслідки атаки не повідомляла.
Перебувайте в укриттях до відбоїв.
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті