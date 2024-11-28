У місті працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Івано-Франківську

О 8:07 Повітряні сили повідомили, що група ракет з Чернівецької області рухається на Івано-Франківщину.

"Небезпека для Прикарпаття! Подбайте про свою безпеку!" – написала голова ОВА Світлана Онищук.

Уже о 8:18 в Івано-Франківській області чули перші вибухи, а о 8:21 – повторні.

Увага! Працює ППО!

– написав після цього івано-франківський мер Руслан Марцінків.

Наразі місцева влада по можливі наслідки атаки не повідомляла.

Перебувайте в укриттях до відбоїв.

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті