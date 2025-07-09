В области работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Александра Коваля.
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Какие последствия атаки на Ровенскую область
Александр Коваль отметил, что воздушная тревога в Ровенской области звучала почти всю ночь.
По российским целям работали средства противовоздушной обороны.
Благодаря успешным действиям сил ПВО имеем обезврежены воздушные цели врага,
– сообщил председатель ОВА.
На месте падения обломков сейчас работают представители Сил обороны и других служб.
По предварительной информации, в результате атаки ни люди, ни инфраструктура не пострадали.
Напомним, что этой ночью под атакой также была Хмельницкая область. В области есть поврежденный дом.
Кроме того, громко было и в Волынской области. Область атаковали примерно 50 дронов и 5 ракет.