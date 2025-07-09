В області працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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Які наслідки атаки на Рівненщину

Олександр Коваль зауважив, що повітряна тривога у Рівненській області лунала майже всю ніч.

По російських цілях працювали засоби протиповітряної оборони.

Завдяки успішним діям сил ППО маємо знешкоджені повітряні цілі ворога,

– повідомив голова ОВА.

На місці падіння уламків наразі працюють представники Сил оборони та інших служб.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки ані люди, ані інфраструктура не постраждали.

Нагадаємо, що цієї ночі під атакою також була Хмельниччина. В області є пошкоджений будинок.

Окрім того, гучно було й у Волинській області. Область атакували приблизно 50 дронів і 5 ракет.