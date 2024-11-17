24 Канал со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля написал, что у людей нет света и воды.

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Какие последствия атаки россиян по Ровенской области

Ровенская область подверглась ракетному удару врага. Целью стал объект критической инфраструктуры. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий удара,

– заявил Александр Коваль.

Он пояснил, что в регионе будут постепенно восстанавливать свет и воду. Глава ОВА объяснил, что в соседних жилых домах вражеский удар нанес повреждений. В частности, выбил стекла.

Руководство громады заверило, что готово предоставить людям временное жилье и призвало не забывать о пунктах несокрушимости, где можно зарядить устройства или согреться.

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Герман Галущенко заявил, что Россия атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Именно поэтому во многих областях срочно ввели режим экстренных отключений света.