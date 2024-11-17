24 Канал з посиланням на главу Рівненської ОВА Олександра Коваля написав, що у людей немає світла та води.

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Які наслідки атаки росіян по Рівненщині

Рівненщина зазнала ракетного удару ворога. Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару,

– заявив Олександр Коваль.

Він пояснив, що в регіоні будуть поступово відновлювати світло та воду. Глава ОВА пояснив, що у сусідніх житлових будинках ворожий удар завдав пошкоджень. Зокрема, вибив шибки.

Керівництво громади запевнило, що готове надати людям тимчасове житло та закликало не забувати про пункти незламності, де можна зарядити пристрої чи зігрітись.

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Герман Галущенко заявив, що Росія атакувала об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Саме тому у багатьох областях терміново запровадили режим екстрених відключень світла.