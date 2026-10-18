Об этом сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Почему удары по Санкт-Петербургу имеют особое значение?

Удары по Санкт-Петербургу несут глубокую историческую нагрузку. Как отмечает Коваленко, это не только родина Владимира Путина, который принес войну в дома россиян, но и город, где неоднократно зарождались важные политические перемены.

Санкт-Петербург играл значительную роль в переломных моментах российской истории. В частности, в городе произошло восстание декабристов в 1825 году, "Кровавое воскресенье" 1905 года и начало Февральской революции 1917 года, приведшей к падению монархии. В новейшей истории город также стал одним из центров протестов против августовского путча 1991 года.

Коваленко подчеркивает, что в настоящее время российский лидер фактически оставил жителей Санкт-Петербурга один на один с последствиями войны.

Столица впитывала в себя всю мрачность, а также множество выходцев из республик бывшего СССР. А Санкт-Петербург – город, где зарождались перемены в империи,

– подчеркнул Коваленко.

Жителям города стоит осознать, кто именно принес войну в их дома. Реальные изменения в России требуют трансформации политического режима, а Санкт-Петербург может стать одним из мест, где начнутся такие процессы.

Почему Россия больше всего атакует Киев?

Коваленко также объяснил логику российских ударов по украинской столице. По его словам, Кремль оценивает влияние атак через собственное представление о том, как функционирует общество: если важные решения принимаются в столице, то именно давление на нее якобы должно заставить страну изменить политический курс.

Парадигма российского мировоззрения заключается в том, что важно то, что видит столица, то, что видит Москва. Так было еще очень давно. Даже в советские времена, во время Карибского кризиса, все больше всего беспокоились о том, защищена ли именно Москва,

– пояснил руководитель ЦПД.

Он отметил, что российские власти переносят эту логику на Украину. В Кремле могут рассчитывать, что регулярные удары по Киеву будут вызывать недовольство среди населения и влиять на решения украинского руководства.

Мы атаковали Москву, и они видят: если мы хотим повлиять на мнение украинского общества, то должны атаковать Киев. Тогда киевляне будут недовольны, и, скажем так, политика Украины изменится или Зеленский изменится,

– сказал Коваленко.

В то же время российские представления о Суспильном настроении не обязательно соответствуют украинской реальности. Поэтому попытки оказать давление на Украину с помощью атак на столицу не гарантируют Кремлю желаемого политического результата.

Напомним, в ночь на 18 октября Силы обороны Украины с помощью беспилотниковFP-1 провели атаку на сразу несколько объектов нефтяной и цифровой инфраструктуры России в Санкт-Петербурге. Под удар попали нефтебаза "Ручьи" и Петербургский нефтяной терминал.

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