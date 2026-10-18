Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Чому удари по Санкт-Петербургу мають особливе значення?

Удари по Санкт-Петербургу несуть глибоке історичне навантаження. Як зазначає Коваленко, це не лише батьківщина Володимира Путіна, який приніс війну в домівки росіян, а й місто, де неодноразово зароджувалися важливі політичні зміни.

Санкт-Петербург відігравав значну роль у переломних моментах російської історії. Зокрема, у місті відбулося повстання декабристів у 1825 році, кривава неділя 1905 року та початок Лютневої революції 1917 року, яка призвела до падіння монархії. У новітній історії місто також стало одним із центрів протестів проти серпневого путчу 1991 року.

Коваленко наголошує, що нині російський очільник фактично залишив жителів Санкт-Петербурга сам на сам із наслідками війни.

Столиця вбирала в себе всю черноту, а також купу вихідців з республік колишнього СРСР. А Санкт-Петербург – місто, де кувалися зміни в імперії,

– підкреслив Коваленко.

Жителям міста варто усвідомити, хто саме приніс війну до їхніх домівок. Реальні зміни в Росії потребують трансформації політичного режиму, а Санкт-Петербург може стати одним із місць, де почнуться такі процеси.

Чому Росія найбільше атакує Київ?

Коваленко також пояснив логіку російських ударів по українській столиці. За його словами, Кремль оцінює вплив атак через власне уявлення про те, як функціонує суспільство: якщо важливі рішення ухвалюються в столиці, то саме тиск на неї нібито має змусити країну змінити політичний курс.

Парадигма російського бачення світу полягає в тому, що важливо те, що бачить столиця, те, що бачить Москва. Так було ще дуже давно. Навіть за радянських часів, під час Карибської кризи, усі найбільше хвилювалися про те, чи захищена саме Москва,

– пояснив керівник ЦПД.

Він зауважив, що російська влада переносить цю логіку на Україну. У Кремлі можуть розраховувати, що регулярні удари по Києву викликатимуть невдоволення серед населення та впливатимуть на рішення українського керівництва.

Ми атакували Москву, і вони бачать: якщо ми хочемо вплинути на думку українського суспільства, то маємо атакувати Київ. Тоді кияни будуть незадоволені, і, скажімо так, політика України зміниться або Зеленський зміниться,

– сказав Коваленко.

Водночас російські уявлення про суспільні настрої не обов'язково відповідають українській дійсності. Тому спроби тиснути на Україну через атаки на столицю не гарантують Кремлю бажаного політичного результату.

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня Сили оборони України безпілотниками FP-1 атакували одразу кілька об'єктів нафтової та цифрової інфраструктури Росії в Санкт-Петербурзі. Під удар потрапили нафтобаза "Ручьи" та Петербурзький нафтовий термінал.

Також повідомляється про серйозні пошкодження дата-центру соціальної мережі "ВКонтакте". Користувачі масово почали скаржитися на проблеми в роботі соціальної мережі.