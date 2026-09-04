Под угрозой оказался объект ЮНЕСКО, – Сибига о нападении на СБУ в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российскую атаку на центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве. Он подчеркнул, что в результате атаки под угрозой оказался расположенный неподалеку объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом он написал в сети Х.

Что сказал Сибига об ударе России по СБУ и угрозе ЮНЕСКО?

По словам главы МИД, удар России по штаб-квартире СБУ является серьезной эскалацией, требующей ответа.

Российское нападение на штаб-квартиру Службы безопасности Украины – это серьезная эскалация, требующая решительного ответа. Москва нанесла этот удар в момент возобновления стремления к миру, что обнажило ее истинное неприятие дипломатии,

– подчеркнул он.

Отдельно министр обратил внимание на близость места атаки к Софийскому собору, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за российского удара под угрозой оказалось украинское культурное наследие.

Там была повреждена территория Софии Киевской. Удар задел здание консистории, внешняя сторона которого выходит на Владимирскую улицу. Там были выбиты окна и разрушена стеклянная входная группа. Софийский собор не пострадал.

Украина призывает международных партнеров однозначно осудить действия России и усилить давление на Кремль. Кроме того, Сибига призвал ЮНЕСКО более решительно реагировать на российские атаки и активизировать усилия по защите украинского наследия.

Напомним, в пятницу днем российский дрон нанес удар по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева возле станции метро "Золотые ворота". По словам президента, беспилотник был направлен непосредственно в кабинет главы СБУ Александра Поклада. Однако на момент удара генерала в кабинете не было.

Президент также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В то же время Зеленский поручил Александру Покладу подготовить ответ России на атаку.