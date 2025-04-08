Там базируются Ту-22М3, которые запускают по Украине ракеты Х-22/Х-32. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-канал "Киберборошно".

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Какие последствия атаки на "Шайковку"

На опубликованных кадрах видно, что в результате атаки на "Шайковке" уничтожено техническое помещение для обслуживания и подготовки ракет перед запуском, а другое – повреждено обломками.

Ракеты нуждаются в заправке жидким топливом, а большинство станций для заправки исчезли со спутниковых снимков,

– также отмечают осинтеры.

На другой части аэропорта, где хранили ракеты перед запуском, повреждено помещение с Х-22/Х-32.

На фотографии можно увидеть еще одни остатки после атаки, вероятно, от помещения с ракетами. Но предполагают, что это могут быть и остатки самолета.

Последствия атаки на "Шайковку" / Фото OSINT-канала "Киберборошно"

"Результатом атаки стало выведение из строя инфраструктуры аэродрома, а также уничтожение некоторого количества ракет, что могло отменить планы России относительно очередного акта террора мирного населения", – добавили осинтеры.

Напомним, что недавно стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Из-за авиакатастрофы без света остались 210 домов.

Четверо членов экипажа якобы катапультировались, но таки известно об одном погибшем пилоте.