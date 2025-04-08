Там базуються Ту-22М3, які запускають по Україні ракети Х-22/Х-32. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "Кіберборошно".

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Які наслідки атаки на "Шайковку"

На опублікованих кадрах видно, що унаслідок атаки на "Шайковці" знищено технічне приміщення для обслуговування та підготовки ракет перед запуском, а інше – пошкоджено уламками.

Ракети потребують заправки рідким паливом, а більшість станцій для заправки зникли з супутникових знімків,

– також зауважують осінтери.

На іншій частині летовища, де зберігали ракети перед запуском, пошкоджено приміщення з Х-22/Х-32.

На світлині можна побачити ще одні залишки після атаки, ймовірно, від приміщення з ракетами. Але припускають, що це можуть бути й рештки літака.

Наслідки атаки на "Шайковку" / Фото OSINT-каналу "Кіберборошно"

"Результатом атаки стало виведення з ладу інфраструктури аеродрому, а також знищення деякої кількості ракет, що могло відмінити плани Росії щодо чергового акта терору мирного населення", – додали осінтери.

Нагадаємо, що нещодавно стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області. Через авіатрощу без світла залишилися 210 будинків.

Четверо членів екіпажу нібито катапультувалися, але таки відомо про одного загиблого пілота.