Утром Россия подвергла Львов массированной атаке с использованием ракет и дронов. Оккупанты убили в городе двух человек.

Об этом говорится в сообщении главы ОВА Максима Козицкого.

Что известно об атаке на железнодорожную станцию "Скнилов"?

По словам чиновника, два человека погибли во время атаки врага на железнодорожную станцию "Скнилов". Еще как минимум четверо пострадали.

Справка: Скнилов – село в Зимноводской сельской территориальной общине Львовского района Львовской области. Расположено всего в нескольких километрах от Львова.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что россияне попали в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. "На месте работают спасатели и другие службы", – добавил городской голова.

Каковы последствия атаки на Львовскую область?

В одном из сел Золочевского района после сбития вражеский беспилотник повредил три жилых дома и автомобиль. 48-летний мужчина получил ранения.

В одном из сел Львовского района загорелись гараж и жилой дом.

В Стрыйском районе поврежден энергообъект. Во Львове и области введен режим аварийных отключений электричества.