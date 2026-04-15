Россияне несколько раз атаковали Сумы: каковы последствия

Россияне в ночь на 15 апреля атаковали Сумы. Есть попадания вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно об атаке?

Российский БпЛА попал в промышленную зону Сум.

На место сразу прибыли спасатели. Во время тушения пожара, Россия повторно ударила по этому месту.

Через несколько часов оккупанты нанесли уже третий удар по той же локации.

Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги горения удалось ликвидировать,

– отметили в ГСЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

