Из-за трагических последствий российской атаки на Сумы в городе объявили Дни траура. Об этом сообщила Сумская МВА в своем телеграм-канале.
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Какие последствия атаки агрессора на Сумы
Обстрел Сум 22 октября унес жизни 3 человек из семьи Кушнарёвых. Погибла 14-летняя Анна, её мама Ирина и тётя Людмила.
Не передать словами всю боль. Выражаем искренние соболезнования. Вечная память. Враг обязательно будет наказан,
– говорят в Сумской МВА.
Напомним, ночью 22 октября Россия атаковала Сумскую область "Шахедами". Враг нанес удар по жилому сектору, в результате чего погибло 3 человека, среди которых – 14-летняя Анна Кушнарёва.
Её отец госпитализирован с тяжелыми травмами. Её мать Ирина и тётя Людмила – погибли.
Она увлекалась соревнованиями по кинологическому спорту. Её любимец пёсик Юма, кстати, выжил и находится на лечении у ветеринаров.