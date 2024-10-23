Через трагічні наслідки російської атаки на Суми у місті оголосили Дні жалоби. Про це повідомила Сумська МВА у своєму телеграм-каналі.

Які наслідки атаки агресора на Суми

Обстріл Сум 22 жовтня забрав життя 3 людей з сім'ї Кушнарьових. Загинула 14-річна Анна, її мама Ірина та тітка Людмила.

Не передати словами весь біль. Висловлюємо щирі співчуття. Вічна пам'ять. Ворог обов'язково буде покараний,

– кажуть у Сумській МВА.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня Росія атакувала Сумщину "Шахедами". Ворог завдав удару по житловому сектору, в результаті чого загинуло 3 людей, серед яких – 14-річна Анна Кушнарьова.

Її батько госпіталізований з важкими травмами. Її мати Ірина та тітка Людмила – загинули.

Вона захоплювалася змаганнями з кінологічного спорту. Її улюбленець песик Юма, до речі, вижив та перебуває на лікуванні у ветеринарів.