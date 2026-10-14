Дроны массированно атаковали Саратовскую область: могло прилететь по мегадату-центру "Свербанка"
Ночью Саратовская область была под массированной атакой. Наибольше взрывов раздавалось в населенном пункте Балаково.
Как сообщает телеграм-канал Exilenona+, под ударом могла оказаться энергетическая инфраструктура города, либо металлургический завод "МЗ Балаково", либо мегацентр обработки данных "Сбербанка".
Что поразили дроны в Балаково?
В течение ночи местные жители сообщали о десятках взрывов. В промышленной зоне Балаково вспыхнуло несколько пожаров.
Атака дронов на Саратовскую область: смотрите видео
Согласно данным NASA FIRMS, в районе, который несколько часов подвергался атаке, расположены и ЦОД "Сбербанка", и металлургический завод "МЗ Балаково".
Налет в районе Балаково: смотрите видео
Отметим, что строительство мегакомплекса центра обработки данных "Сбербанка" еще не завершено, однако его отдельные части могли уже заработать.
Стоимость проекта оценивается в 122,2 миллиарда рублей (более 1 миллиарда долларов).
Комплекс рассчитан примерно на 3 тысячи серверных стоек и до 120 тысяч серверов.
Его электрическая мощность может достигать 82 мегаватт.
Центр обработки данных должен обеспечивать ИТ-инфраструктуру "Сбербанка", в частности хранение и обработку информации.
Также сообщалось о планах разместить на его базе сервисы государственной цифровой платформы "ГосТех".
Дата-центр после атаки / Фото из сети
"МЗ Балаково", который также мог подвергнуться атаке, – это большой металлургический завод в Саратовской области России, производящий стальной прокат. Предприятие расположено в селе Быков Отрог Балаковского района и входит в металлургический холдинг "Новосталь-М".
Под удар могла попасть и энергетическая инфраструктура района. В сети появились видео, на которых видно, как после прилета в Балаково пропадает свет.
В Балаково – блэкаут: смотрите видео
Момент прилета: смотрите видео
Отметим, что тревогу в Саратовской области объявили еще около 01:00. Губернатор региона Роман Бусаргин написал, что в результате атаки БПЛА повреждены несколько жилых домов в городе Балаково. Предварительно, погиб один человек.
Напомним, 11 октября украинские военные атаковали безпилотниками FP-1 дата-центр компании "Яндекс" в российском Владимире. По данным Fire Point, после удара объект прекратил работу.