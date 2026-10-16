Удар по энергетике: Россия атаковала Тернопольскую область

16 октября российские войска нанесли очередной удар по Тернопольской области. Враг поразил объект энергетической инфраструктуры на территории Кременецкого района.

Как сообщил Тарас Пастух в своем Telegram-канале, враг завдал удар по Кременеччине, где раздались взрывы.

Каковы подробности?

Специалисты и профильные службы немедленно выехали на место происшествия для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Все дополнительные обстоятельства вражеской атаки в настоящее время устанавливаются специалистами.

Граждан настоятельно призывают воздержаться от публикации фотографий, видеоматериалов или непроверенной информации в сети, чтобы не помогать врагу корректировать последующие удары.

Напомним, ранее мы писали, что вражеские войска уже наносили удары по инфраструктуре региона: 14 октября под атакой оказалось предприятие в Чортковском районе, куда за медицинской помощью обратились пять человек.

К слову, Винница была под массированным обстрелом. Так. Наталья Заболотная сообщила, что в результате российского удара по инфраструктурному объекту пострадали шесть человек.

Пятеро из них получили легкие и средние ранения, а 25-летняя девушка – тяжелые. На месте происшествия саперы ГСЧС проверили территорию на наличие взрывоопасных предметов.