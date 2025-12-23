Оккупанты ударили по Тернопольской области: сотни тысяч потребителей остались без света
- В Тернопольской области из-за атаки России без электроснабжения остались около 280 тысяч потребителей.
- Облэнерго работает над восстановлением электроснабжения, критическая инфраструктура подключена к генераторам, а в области есть 347 "пунктов несокрушимости", готовых к открытию.
Из-за массированной атаки России в Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Тернопольской области от электроснабжения отключены около 280 тысяч абонентов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Тернопольской ОВА.
Что известно о ситуации в Тернопольской области?
Объекты критической инфраструктуры подключены к генераторам. Облэнерго работает над восстановлением электроснабжения, ожидаемое время подачи электричества до главных объектов до 4 часов.
В случае длительного отключения органы местного самоуправления готовы открыть "пункты несокрушимости". В области их 347, из них 43 работают на постоянной основе в админзданиях и исполнительных органах.
По информации Укрэнерго, из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему в большинстве регионов Украины сейчас применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Что известно о массированной атаке на Украину?
Россия нанесла массированный удар по Украине, использовав более 600 дронов и десятки ракет, что повлекло повреждение критической инфраструктуры.
В результате атаки пострадали энергетические объекты, введены графики аварийных отключений, есть человеческие жертвы, включая ребенка в Житомирской области.