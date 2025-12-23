Оккупанты ударили по Тернопольской области: сотни тысяч потребителей остались без света

Из-за массированной атаки России в Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Тернопольской области от электроснабжения отключены около 280 тысяч абонентов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Тернопольской ОВА.

Смотрите также Россия ударила по Ровненской области: почти 300 тысяч абонентов остались без света

Что известно о ситуации в Тернопольской области?

Объекты критической инфраструктуры подключены к генераторам. Облэнерго работает над восстановлением электроснабжения, ожидаемое время подачи электричества до главных объектов до 4 часов.

В случае длительного отключения органы местного самоуправления готовы открыть "пункты несокрушимости". В области их 347, из них 43 работают на постоянной основе в админзданиях и исполнительных органах.

По информации Укрэнерго, из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему в большинстве регионов Украины сейчас применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Что известно о массированной атаке на Украину?