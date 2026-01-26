В сети писали, что по ТЭЦ Киева якобы ударили 16 ракет: что говорят в Воздушных силах
- 13 января по ТЭЦ в Киеве попали только 2 баллистические ракеты, а не 16, как сообщалось ранее.
- Другие попадания были зафиксированы в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
В ночь на 13 января российские оккупанты терроризировали Украину, запустив более 300 воздушных целей. В сети распространили информацию о том, что враг мог использовать 16 ракет только для удара по ТЭЦ Киева.
Впрочем, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу призвал обратить внимание на отчет защитников неба за соответствующий день.
Сколько ракет враг запустил по ТЭЦ Киева 13 января?
В эфире Общественного директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что 13 января по ТЭЦ в Киеве ударили 16 баллистических ракет. Оккупанты поразили киевские ТЭЦ, которые обеспечивали до половины потребностей Киева в электроэнергии. В результате ТЭЦ больше не работают как источник электричества.
Соответствующая информация быстро распространилась по сети. В то же время директор Центра исследования энергетики мог оговориться, имея в виду всю страну, ведь по киевским ТЭЦ ударили не 16 ракет.
По словам Юрия Игната, 13 января в Киеве зафиксировано попадание только 2 баллистических ракет. Остальные попадания были по другим локациям в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
Что известно об обстреле Украины 13 января?
Напомним, ночью 13 января Россия запустила по Украине более 300 воздушных целей, в частности баллистические ракеты и ударные БпЛА. Как сообщили в ВС ВСУ, в тот день Россия запустила по Украине:
18 баллистических ракет "Искандер-М/ЗКР С-300" с разных направлений в России и с ВОТ Крыма,
7 ракет "Искандер-К" из Курской и Белгородской областей России,
293 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и другие. Около 200 из них составляют "Шахеды".