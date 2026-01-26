Втім, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі 24 Каналу закликав звернути увагу на звіт оборонців неба за відповідний день.

Скільки ракет ворог запустив по ТЕЦ Києва 13 січня?

В ефірі Суспільного директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що 13 січня по ТЕЦ у Києві вдарили 16 балістичних ракет. Окупанти вразили київські ТЕЦ, які забезпечували до половини потреб Києва в електроенергії. Унаслідок цього ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики.

Відповідна інформація швидко поширилася мережею. Водночас директор Центру дослідження енергетики міг обмовитися, маючи на увазі всю країну, адже по київських ТЕЦ вдарили не 16 ракет.

За словами Юрія Ігната, 13 січня в Києві зафіксовано влучання лише 2 балістичних ракет. Решта влучань були по інших локаціях у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Що відомо про обстріл України 13 січня?

Нагадаємо, уночі 13 січня Росія запустила по Україні понад 300 повітряних цілей, зокрема балістичні ракети та ударні БпЛА. Як повідомили у ПС ЗСУ, того дня Росія запустила по Україні: