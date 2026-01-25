Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что количество таких ракет у врага явно уменьшается.

Смотрите также Почти неуловимые: что известно о ракетах Х-22/Х-32, которые Россия снова запустила по Украине

Когда Россия исчерпает запасы Х-22?

Россия во время массированных атак использует разное количество и модели ракет: Х-22, "Искандер", "Оникс". По словам генерала армии, часто россияне их запускают неожиданно, но Воздушным силам удается их сбивать.

"Это чрезвычайно большие ракеты с огромным запасом взрывных систем, которые наносят значительный ущерб конкретным объектам, не только военным или энергетическим, но и гражданским. Россия проводит террор по всем секторам, чтобы посеять панику, уничтожить больше людей, взорвать объекты энергетики, инфраструктуры и, как говорят россияне – оборонные. Они запускают ракеты, говоря, что по военным целям, но фактически это массированные террористические атаки", – озвучил Маломуж.

Сегодня, по его словам, не везде в Украине, куда враг направляет удары (например, по подстанциям), есть системы противовоздушной обороны Patriot или SAMP/T. Наше государство не имеет столько систем по всем регионам, тем более что они требуют еще и большое количество боеприпасов. Кроме ракет параллельно враг запускает еще и дроны, чтобы отвлекать украинскую ПВО и тоже бить по тем точкам, куда летят ракеты.

Маломуж прогнозирует, что после 5 – 7 массированных атак с использованием ракет Х-22 в России будет их дефицит. Однако он убежден, что враг сегодня наращивает другие средства поражения.

Мы уже обнаружили новые ракеты, которые производятся в этом году благодаря комплектующим из Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая и других стран. Сейчас стоит вопрос недопущения новых и нейтрализации старых. Как это сделать Все ракеты, которые запускаются, мы видим из каких систем,

– подчеркнул Маломуж.

Генерал армии объяснил, что для запуска ракет в небо поднимаются Ту22, Ту160, Ту95. Кроме того, происходят пуски с наземных и передвижных установок. Маломуж отметил, что их надо выявлять, действовать на опережение, по местам заправки и оснащения вооружением российской авиации направлять украинские дроны и ракеты. Экс-глава Службы внешней разведки подытожил, что следует системно бить по вражеским аэродромам, где размещены бомбардировщики, направляя сотни БпЛА одновременно.

Что говорят о Х-22 в Воздушных силах?