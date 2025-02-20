Десятки домов снова без тепла: в Николаеве произошла авария после недавнего обстрела ТЭЦ

Утром 20 февраля в Николаеве произошла авария в системе теплоснабжения в результате недавнего обстрела ТЭЦ. Часть жителей снова осталась без отопления.

Россияне атаковали Николаевскую ТЭЦ 16 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

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Более 40 домов в Николаеве без отопления

В результате атаки 16 февраля на Николаевской ТЭЦ была полностью разрушена электрогенерация. Также тогда пострадал один из работников станции.

Последствия обстрела до сих пор устраняют.

"Николаев. Относительно теплоснабжения. Последствия вражеского обстрела по ТЭЦ продолжаются. Утром произошла авария в системе", – сообщил Ким в 8:50.

Председатель ОВА добавил, что сейчас без тепла осталось 44 жилых дома.

Продолжаются восстановительные работы.

"Буду информировать. Держимся", – добавил Ким.

Напомним, что 16 февраля Николаев был впервые атакован БпЛА типа Shahed с 12-канальными антеннами. "Классическими" же считаются беспилотники с 4 или 8 антеннами.

Силы ПВО уже ищут пути борьбы с такими беспилотниками.