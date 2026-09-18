Россия начала охоту на поезда, Украина ежемесячно теряет десятки локомотивов, – Politico

Россия усилила атаки на украинскую железную дорогу, все чаще применяя дроны против пассажирских поездов и локомотивов. С начала полномасштабного вторжения было повреждено или уничтожено более 500 локомотивов.

В Укрзализныце заявляют, что в настоящее время ежемесячно теряют от 37 до 40 локомотивов. Об этом пишет Politico.

Что известно о новой тактике России?

Более 60% всех поврежденных или уничтоженных локомотивов приходится на последние восемь месяцев. В настоящее время, по словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского, украинская железная дорога теряет от 37 до 40 локомотивов ежемесячно. Российская сторона не скрывает, что рассматривает ее как одну из целей ударов. В Москве заявляют, что таким образом пытаются разрушить логистику, которую Украина использует, в частности, для перевозки западной военной помощи.

В то же время в Укрзализныце считают, что российские атаки преследуют более широкую цель.

Россияне стремятся изолировать наши прифронтовые общины, посеять панику и страх среди и без того измученных местных жителей, парализовать экономику,

– заявил Александр Перцовский.

Россияне начали активно охотиться на пассажирские поезда осенью 2025 года после получения антенн для mesh-сетей. Так технология позволяет беспилотникам обмениваться сигналами между собой или получать связь через наземные ретрансляторы.

Это, по словам главы Укрзализныци, позволяет операторам управлять дронами в режиме реального времени даже несмотря на работу украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Нам удается спасти большинство людей, но россияне продолжают уничтожать наши локомотивы,

– сказал Перцовский.

Ранее большинство атак на железную дорогу происходило в пределах примерно 200 километров от линии фронта. Однако в последнее время россияне начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре и в западных регионах Украины.

В частности, недавно российский дрон атаковал поезд недалеко от польской границы. В Укрзализныце предполагали, что целью мог быть дипломатический поезд, который незадолго до этого отбыл с той же станции.

Восстановление поврежденных локомотивов требует значительных средств, а приобретение нового обходится примерно в 5 миллионов евро. При этом возможности быстро получать помощь от европейских партнеров ограничены разницей в ширине железнодорожной колеи: в Украине используется стандарт 1520 миллиметров, тогда как в большинстве стран Европы – 1435 миллиметров.

Несмотря на масштаб российских атак, в Укрзализныце заявляют, что не рассматривают сценарий прекращения работы железной дороги и продолжают готовиться к различным вариантам развития ситуации.

Напомним, в Харьковской области российские войска 18 сентября в очередной раз провели атаку на пригородный пассажирский поезд. На момент удара поезд стоял, а пассажиров эвакуировали из вагонов.

По предварительным данным, в результате атаки погиб 40-летний мужчина, еще 8 человек получили ранения. По данным ГСЧС, после удара загорелись сразу два вагона, однако пожар впоследствии ликвидировали.

Российская атака произошла во время эвакуации, поэтому пассажиров призывают не медлить с переходом в безопасное место и четко выполнять указания поездной бригады. В Укрзализныце подчеркивают, что повторные удары могут представлять дополнительную угрозу для людей, которые остаются возле поезда после эвакуации.