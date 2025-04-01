Ночью россияне атаковали Украину ракетами: как отработала ПВО
- В ночь на 1 апреля 2025 года россияне атаковали Украину с использованием ракет Х-59/69, которые были запущены на Запорожском направлении.
- Обе ракеты были сбиты противовоздушной обороной Украины, что подтверждено Воздушными силами ВСУ.
- Россия впервые за долгое время не запускала "Шахеды" ночью, но вместо этого использовала планирующие авиационные бомбы на границе Сумской, Запорожской и Донецкой областей.
В ночь на 1 апреля россияне запустили по Украине ракеты Х-59/69. Их удалось сбить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Ночная атака ракетами на Украину
В ночь на 1 апреля 2025 года (около 21:00 31 марта) враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации на Запорожском направлении.
Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной,
– сообщили Воздушные силы.
Как отработала ПВО 31 марта / Воздушные силы
Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Запорожья в 21:20. Перед этим мониторы писали об активности Су-57 в акватории моря.
Заметим впервые за долгое время Россия не запускала "Шахеды" ночью. Последний раз такое было 10 декабря 2024 года, очевидно из-за погодных условий, а перед этим – аж 14 октября. Кроме того, несколько дней подряд оккупанты не запускали "Шахеды" в апреле прошлого года.
Однако Россия активно применяла планирующие авиационные бомбы по границе Сумской области, а также по Запорожской и Донецкой областях.