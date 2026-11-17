Россия наносит комбинированный удар по Украине, запустив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Из-за угрозы обстрела в ряде регионов была объявлена тревога, и раздавались взрывы.

О угрозе для отдельных населенных пунктов и передвижении воздушных целей противника сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

Куда летят дроны и ракеты?

Воздушная тревога в ряде областей Украины: смотрите карту