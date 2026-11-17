Россия атакует баллистикой и дронами, под ударами, в частности Киев: где существует угроза
Россия наносит комбинированный удар по Украине, запустив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Из-за угрозы обстрела в ряде регионов была объявлена тревога, и раздавались взрывы.
О угрозе для отдельных населенных пунктов и передвижении воздушных целей противника сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Куда летят дроны и ракеты?
Воздушная тревога в ряде областей Украины: смотрите карту
Днепропетровская область: БПЛА мимо Магдалиновки с востока на запад. Реактивный БПЛА из Черниговской области, курсом на Киевскую область (Згуровку) Черниговская область: новые группы ударных БПЛА мимо Городни в направлении Чернигова и в направлении Киевской области Запорожье: реактивный БПЛА, направляющийся к городу Отбой угрозы применения баллистического оружия Киевская область: ударные БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад. Черкасская область. Россия нанесла удар баллистикой по Смиле. Последствия для инфраструктуры уточняют. По предварительным данным, трое человек получили травмы. Киев. В результате атаки повреждены системы критической инфраструктуры. В некоторых районах перебои с водо- и теплоснабжением. Харьков. Враг нанес несколько ракетных ударов по Холодногорскому району. Последствия уточняют. Запорожье: реактивный БПЛА, направляющийся на город Харьковская область: реактивный БПЛА мимо Барвинково в западном направлении Черниговская область: новые группы ударных БПЛА мимо Городни в направлении Чернигова и в направлении Киевской области Скоростные цели по Харькову. Взрывы. Балистические ракеты на Черкассы Реактивный БПЛА направляется на Хмельницкий с северо-востока. Харьковская область: БПЛА направляется в сторону Чугуева. Черниговская область: ударные БПЛА пролетели мимо Городни в направлении Чернигова Реактивный БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северо-западный Реактивный БПЛА в районе Бару (Винницкая область) летел на запад в направлении Хмельницкой области Балистические ракеты на Днепре Продолжают движение в сторону Днепра Что еще баллистические ракеты по Запорожью Что еще баллистические ракеты летят в сторону Киева
Днепропетровская область: БПЛА мимо Магдалиновки с востока на запад.
Реактивный БПЛА из Черниговской области, курсом на Киевскую область (Згуровку)
Черниговская область: новые группы ударных БПЛА мимо Городни в направлении Чернигова и в направлении Киевской области
Запорожье: реактивный БПЛА, направляющийся к городу
Отбой угрозы применения баллистического оружия
Киевская область: ударные БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
Черкасская область. Россия нанесла удар баллистикой по Смиле. Последствия для инфраструктуры уточняют. По предварительным данным, трое человек получили травмы.
Киев. В результате атаки повреждены системы критической инфраструктуры. В некоторых районах перебои с водо- и теплоснабжением.
Харьков. Враг нанес несколько ракетных ударов по Холодногорскому району. Последствия уточняют.
Запорожье: реактивный БПЛА, направляющийся на город
Харьковская область: реактивный БПЛА мимо Барвинково в западном направлении
Черниговская область: новые группы ударных БПЛА мимо Городни в направлении Чернигова и в направлении Киевской области
Скоростные цели по Харькову. Взрывы.
Балистические ракеты на Черкассы
Реактивный БПЛА направляется на Хмельницкий с северо-востока.
Харьковская область: БПЛА направляется в сторону Чугуева.
Черниговская область: ударные БПЛА пролетели мимо Городни в направлении Чернигова
Реактивный БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северо-западный
Реактивный БПЛА в районе Бару (Винницкая область) летел на запад в направлении Хмельницкой области
Балистические ракеты на Днепре
Продолжают движение в сторону Днепра
Что еще баллистические ракеты по Запорожью
Что еще баллистические ракеты летят в сторону Киева