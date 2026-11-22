Российские войска атакуют Украину с помощью ударных дронов и других воздушных целей. В связи с угрозой обстрела в ряде областей объявлена тревога.

О направлении движения вражеских целей и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

На какие регионы нацелились БПЛА?

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту