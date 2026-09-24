Россия запустила сотни дронов, "Цирконы" и "Искандеры": как отразила атаку ПВО

В ночь на 24 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, применив "Цирконы", баллистические ракеты и 282 ударных беспилотника. Силы ПВО сбили или подавили большинство вражеских целей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сколько вражеских целей было сбито?

Воздушное нападение противник начал еще в 18:00 23 сентября. Для нанесения удара по Украине россияне использовали различные средства воздушного нападения.

В частности, противник запустил:

противокорабельные ракеты "Циркон" из районов Курской, Ростовской и Орловской областей России;

баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23 из Курской и Брянской областей;

282 ударных БПЛА типа Shahed, в том числе реактивных, а также "Герберы";

баражующие боеприпасы "Бандероль" / "Дань-Т";

дроны-имитаторы типа "Пародия".

Российские военные запускали беспилотники из районов Орла, Миллерово, Шаталово, Курска и Приморско-Ахтарска. Также запуски осуществлялись с временно оккупированных территорий Донецкой области, Крыма и из акватории Азовского моря.

Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 227 воздушных целей противника.

Среди них:

4 противокорабельные ракеты "Циркон";

3 баллистические ракеты типа "Искандер-М" / С-400 / KN-23;

1 "Бандероль" / "Дань-Т";

219 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.

В то же время российская атака не обошлась без попаданий. По данным Воздушных сил, зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 точках. Еще в 10 местах зафиксировали падение сбитых российских целей и их обломков.

При этом на момент обнародования информации атака еще продолжалась. В воздушном пространстве Украины оставались десятки вражеских БПЛА. Воздушные силы призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, после атаки на Киев 23 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что во время трех волн баллистических ударов украинская ПВО смогла сбить 60% ракет. В то же время он отметил, что в 2026 году уже были атаки, когда удавалось перехватить лишь 10% баллистических ракет или вообще ни одной.

Это происходило не из-за недостатка опыта, а из-за нехватки перехватчиков. Украина сейчас собирает сотни ракет для ПВО "по крупицам" – получая от партнеров по одной, две или несколько единиц.