В Винницкой области есть попадание в объекты критической инфраструктуры, взрывной волной повредило дом

Россия снова массированно атаковала Украину, во многих городах были слышны взрывы. В частности, в Винницкой области фиксируют повреждения.

Утром 26 августа в Винницкой области несколько раз раздавались взрывы. Там есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

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Последствия еще устанавливают

Первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная рассказала, что взрывная волна также повредила частный дом. Сейчас информация о погибших отсутствует.

На месте попадания для ликвидации последствий работают все необходимые службы. Последствия атаки еще устанавливают.

Россия впервые за долгое время вернулась к тактике массированных обстрелов Украины. Под прицелом снова энергетика.

Во время массированной атаки Россия снова пыталась атаковать украинские энергетические объекты. Такие удары не обойдутся без ответа.

Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что такие удары прогнозируемые, ведь враг хочет блэкаута для Украины на зиму. Впрочем, он также отметил, что хотеть, россияне могут чего угодно.