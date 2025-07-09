По его словам, неплохо себя показали дроны-перехватчики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Как отражали воздушную атаку России 9 июля

В ночь на 9 июля Россия осуществила рекордную по масштабам атаку по Украине. Враг выпустил по Украине 741 средство воздушного нападения – 728 дронов и 13 ракет.

По словам Юрия Игната, к отражению этой атаки были привлечены авиация, зенитно-ракетные войска, дроны-перехватчики и мобильные огневые группы.

Он отметил, что дроны-перехватчики снова прекрасно себя показали, уничтожив десятки целей.

Хорошо сработали и мобильные огневые группы, которые этой ночью сбили почти 100 целей врага.

Игнат подтвердил, что основной целью врага была Волынь – атакованы местные предприятия и аэродром. По сообщениям местных властей в области было зафиксировано около 50 БпЛА и 5 ракет, из которых 4 – "Кинжал".