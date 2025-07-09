За його словами, непогано себе показали дрони-перехоплювачі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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Як відбивали повітряну атаку Росії 9 липня

В ніч на 9 липня Росія здійснила рекордну за масштабами атаку по Україні. Ворог випустив по Україні 741 засіб повітряного нападу – 728 дронів та 13 ракет.

За словами Юрія Ігната, до відбиття цієї атаки були залучені авіація, зенітно-ракетні війська, дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.

Він зазначив, що дрони-перехоплювачі знову чудово себе показали, знищивши десятки цілей.

Добре спрацювали і мобільні вогневі групи, які цієї ночі збили майже 100 цілей ворога.

Ігнат підтвердив, що основною ціллю ворога була Волинь – атаковано місцеві підприємства та аеродром. За повідомленнями місцевої влади в області було зафіксовано близько 50 БпЛА та 5 ракет, з яких 4 – "Кинджал".